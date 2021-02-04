تكريم محمود حميدة في مهرجان «أفلمها أونلاين»









قامت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور بتكريم الفنان الكبير محمود حميدة، حيث تم منحه درع تكريم الدورة الأولى التي تنتهي فعالياتها اليوم الخميس.من جانبه، أعرب الفنان الكبير محمود حميدة عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف بوجود مشروع سينمائى رائد في هذا المجال بمصر.وأضاف أنه لا يعتبر عطاءه في مجال السينما ومساندته بعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال ليس تفضلا منه ولكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدا أنه سيظل مساندا وداعما لمهرجان أفلامها اونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان برئاسة الفنانة سماح أنور من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.يشار إلى أنه من المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان اليوم بتوزيع الجوائز على أصحاب الأفلام الفائزة، التي سيتم إعلانها من قبل لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير كمال عبدالعزيز، وعضوية الفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.