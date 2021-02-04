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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس «المحامين» يهدد بعقد اجتماعه العاجل دون النقيب

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:36 م
رجائي عطية،
رجائي عطية،
محمد جعفر
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تقدم 10 أعضاء بمجلس نقابة المحامين، بمذكرة إلى نقيب المحامين رجائي عطية، يطالبون خلالها بالدعوة لانعقاد عاجل لمجلس النقابة العامة لبحث أزمة محامي مطروح وانتخابات النقابات الفرعية المقررة الأسبوع المقبل.

وأكد المحامي خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، وأحد الموقعين على المذكرة أن النقيب العام تجاهل الرد على هذه الطلبات بالرفض أو القبول، بما قد يدفع المجلس إلى الانعقاد بدونه، وبرئاسة أحد الوكلاء، كما يتيح القانون ولائحة المجلس.

على الجانب الآخر، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة، وقف الإجراءات التي تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا «المحلة الكبرى»، واعتبارها كأن لم تكن.

كما قررت تكليف إدارتي الحاسب الآلي والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك حتى يوم 9 فبراير الجاري، وأيضا إعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارًا من 10 فبراير، على أن تجرى الانتخابات يوم 23 مارس القادم.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء في ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 25294 لسنة 75 ق، والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلى تأشيرة الأستاذ نقيب المحامين على الحكم.

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