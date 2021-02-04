النقل: غلق 3 طرق في البحر الأحمر وسيناء

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، غلق طريق الزعفرانة- السخنة وتحويله إلى طريق الجلالة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لوجود أمطار غزيرة وسيول عند قرية سفاري في الكيلو 14 اتجاه الزعفرانة كإجراء احترازي تحسبا لانجراف للسيارات.وأوضحت الهيئة أنه تم فتح طريق مفارق فيران كاترين، بعد الدفع بمعدات الصيانة وشفط المياه بسبب سيول بمنطقة الجوفة بالكيلو حوالى 50 من مفارق فيران اتجاه كاترين.وأشارت إلى استمرار غلق طريق طابا نويبع، بسبب سيول أدت لوجود اطماءات على الطريق بمسافات متفرقة من كم 5 حتى كم 20، ومن كم 35 حتى كم 60، مشيرة إلى أنه تم الدفع بمعدات وحدة صيانة نويبع وجار العمل لسحب المياه.وأكدت الهيئة تواجد مجموعات الإنقاذ لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة؛ لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.