رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

النقل: غلق 3 طرق في البحر الأحمر وسيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:38 م
غلق طرق في البحر
غلق طرق في البحر الأحمر
علا غزال
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، غلق طريق الزعفرانة- السخنة وتحويله إلى طريق الجلالة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لوجود أمطار غزيرة وسيول عند قرية سفاري في الكيلو 14 اتجاه الزعفرانة كإجراء احترازي تحسبا لانجراف للسيارات.

وأوضحت الهيئة أنه تم فتح طريق مفارق فيران كاترين، بعد الدفع بمعدات الصيانة وشفط المياه بسبب سيول بمنطقة الجوفة بالكيلو حوالى 50 من مفارق فيران اتجاه كاترين.

وأشارت إلى استمرار غلق طريق طابا نويبع، بسبب سيول أدت لوجود اطماءات على الطريق بمسافات متفرقة من كم 5 حتى كم 20، ومن كم 35 حتى كم 60، مشيرة إلى أنه تم الدفع بمعدات وحدة صيانة نويبع وجار العمل لسحب المياه.

وأكدت الهيئة تواجد مجموعات الإنقاذ لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة؛ لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

موضوعات متعلقة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

وزير التعليم يعلن خبرًا سارًا لطلاب المرحلة الثانوية

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء