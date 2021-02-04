الأردن: نقف إلى جانب تونس في مواجهة الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، استهداف مركبة عسكرية تابعة للجيش التونسي أثناء ملاحقتها إرهابيين غربي تونس بلغم، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب تونس في مواجهة الإرهاب وكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها.وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز- وفق وكالة الأنباء الأردنية- استنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا.