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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:07 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع شركة مدينة دمياط للأثاث باتخاذ اللازم نحو تلبية طلبات صناع المدينة فيما يتعلق بمراجعة التصميمات الهندسية للمصانع والورش الداخلية لمدينة دمياط للأثاث بهدف تحسين أدائهم لأعمالهم، وافق مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث على حزمة من الإجراءات الخاصة بذلك بعد إتمام جميع المراجعات والحصول على الموافقات من الجهات المختصة.

ولفتت إلى تواصل مجلس إدارة الشركة مع المنطقة الشمالية العسكرية لتذليل كافة المعوقات لتسويق منتجات المدينة بمشروع «بشائر الخير ٥» لتحقيق الهدف من هذه المبادرة بخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع والترويج لها.

وأشارت إلى أنه تم الموافقة على السماح بإزالة الحوائط الفاصلة بين الورش وبعضها مع عدم المساس بالعناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وسملات والسماح بتركيب شفاطات للورش وفقا لضوابط تحددها الشركة، كما تم الموافقة على السماح بسد الفراغات بين الورش باستخدام ألواح الفوم المضغوط والمكسي بالصاج من الوجهين (ساندويتش بانلز)، والسماح بتعليق أسقف تحت الصاج لتقليل الحرارة على أن يكون التنفيذ من الألواح أو البلاطات الجبسية، والسماح بإنشاء صندرة خشبية بالورشة ذات مساحة 100م2 وفقا لضوابط تحددها الشركة.

وناشدت الصناع الراغبين فى تنفيذ هذه الأعمال التقدم بطلباتهم للإدارة التنفيذية لشركة دمياط للأثاث..

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