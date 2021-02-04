7 نصائح لتجنب زيادة الوزن فى فصل الشتاء

يعرف فصل الشتاء، بشعور الجوع، الذي ينتاب الكثيرين، بسبب برودة الطقس، فيلجأ بعضهم لتناول الوجبات الدسمة، ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية، مجموعة من النصائح للحفاظ على وزنك طوال فترة الشتاء، بحسب خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش.- تجنب تناول الحلويات والسكريات، واستبدلها بتناول الفاكهة الطازجة.- شراب الكثير من السوائل في فصل الشتاء، لتدفئة جسمك.- تناول البطاطس بطريقة صحية، وهى عبارة عن غمس حبات البطاطس في نقاط من زيت الزيتون ووضعها في حرارة الفرن لتصبح "مقرمشة" بدلا من قليها.- تجنب الأطعمة المشبعة بالدهون، لأنها تزيد الوزن وتؤثر على صحتك.- يعشق الكثيرون أنواع المكرونة اللذيذة، فيمكنك عملها بدون زيادة فى الدهون، من خلال وضعها في مياه صافية دون إضافة كثير من الملح والبعد عن الزيت ثم تُغسل وإضافة الخضروات.- فى حال تناول النشويات، مثل لسان العصفور أو الأرز، يمكنك وضعهم في المياه مباشرة بدلا من تشوحها في السمن أو الزبد وسوف تتناول نشويات صحية غير ضارة.- تجنب كثرة الملح على الطعام، واهتم بإضافة التوابل والليمون والخل، لوجبة صحية ومفيدة.