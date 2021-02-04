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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاردينال جويكسوت: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية مهم للتعاون الجاد

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:00 م
الكاردينال ميجيل
الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو جويكسوت
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قال الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو جويكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن الاحتفال الأول باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 4 فبراير كل عام، هو نتيجة مهمة للعمل المشترك، والجهود المخلصة لكل من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأعضاء لجنة الأخوة الإنسانية، والأمم المتحدة.

وأكد جويكوست، اليوم الخميس، في رسالته إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للأخوة الإنسانية، أن هذا اليوم هو وقت مهم وفرصة عظيمة لجميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة للشكر والتعاون الجاد وتسوية الخلافات والعمل، آملًا في اتحاد الجميع بالروح التي بذلت للترويج لهذا اليوم الدولي، من خلال التوصل لتفاهم متبادل وإجراء محادثات مع جميع السلطات المدنية والدينية والاجتماعية، حتى نتمكن جميعًا بطرق مختلفة من المساهمة في خلق عالمٍ أفضل؛ لأننا جميعًا على قارب واحد ولا يمكن إنقاذ أحد بمفرده.

ويحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يالمدصاقة على ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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