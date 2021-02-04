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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:00 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني التي تم التعاقد عليها، لاسيما وأن مصر أول دولة إفريقية تحصل عليه، مُعلنة عن الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، ومؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين.

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