رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ماليزيا تسعى لإعادة تشغيل كل القطاعات الاقتصادية لتجاوز تداعيات كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:49 م
القطاعات الاقتصادية
القطاعات الاقتصادية
أ ش أ
طباعة

قال الوزير برئاسة مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الماليزي، مصطفى محمد، إن الحكومة الماليزية تسعى إلى اعتماد نهج أكثر واقعية لمساعدة المواطنين المتضررين من فيروس "كورونا" المستجد، وفي الوقت الذي تسعى فيه بجدية إلى الحد من خسارة الإيرادات الوطنية.

وأضاف الوزير الماليزي- حسبما نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الخميس- أن تشديد تقييد الحركة في البلاد أدى بالفعل إلى خسارة في الإيرادات قيمتها 2.4 مليار رنجيت ماليزي بشكل يومي.

وتابع قائلًا: "إنه على الرغم من ذلك، فإنه في إطار الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، يؤخذ بعين الاعتبار إعادة تشغيل كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البلاد على سد فجوة الدخل بين المواطنين".

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية لمساعدة المواطنين لا سيما العمال في القطاعات غير الرسمية مثل الأعمال التجارية الصغيرة وتجار السوق الليلية.


موضوعات متعلقة

الباز: المفاضلة بين المسجد والمستشفى ليست في محلها وهدفها زرع الفتنة

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر يناير 2021

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء