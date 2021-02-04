برلماني يطالب وزيرة الصحة بحل أزمة إثبات الوفاة بكورونا للأطباء









وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية للأطقم الطبية على أدائها في مواجهة فيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بدور وزارة الصحة في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر.وأثار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة، مشيرا إلى أن هناك 400 حالة لم يتم إثبات وفاتهم بسبب كورونا، وإنما نتيجة التهاب رئوي حاد.وطالب أبوالعلا، بضرورة الإسراع في حل هذه الأزمة التي ستكون هناك حاجة إليها مستقبلا أثناء تعويض شهداء الطواقم الطبية، لاسيما فيما يتعلق بالمعاش الاستثنائي لشهداء كورونا.وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "يتعرض المصريون لغش وخداع في بيع المستلزمات الطبية وخصوصا في إعلانات فيس بوك والتليفزيون، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع في إقرار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المستلزمات الطبية".وطالب أبوالعلا، مراعاة ملف الصحة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: "عايزين موازنة الصحة للصحة، منتقدا إضافة ملف المياه والصرف الصحي إلى هذه الملف في الموازنة".وشدد أيمن أبوالعلا، على أهمية الالتزام بالنص الدستوري في شأن المخصصات المالية لهذا القطاع، مشيرا إلى أن وزير المالية، أعلن أن موازنة الصحة ستزيد إلى 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.وانتقد عضو مجلس النواب، التعامل ببساطة مع ملف الزيادة السكانية، قائلا: نحتاج حملة قومية مع كل الوزارات، خصوصا أن الزيادة تأكل الأخضر واليابس، وعلى وزارة الصحة أن تقود هذه المسيرة.وأشار أبوالعلا، إلى إشكالية هجرة الأطباء للخارج، موضحا أن الوزيرة كشفت أن 67% من الأطباء خارج مصر، إلا أنها لم تتحدث عن خطة الوزارة في حل هذه الظاهرة.وقال: علينا تحفيز الأطباء للعمل في الدخل بعيدا عن الهجرة، لاسيما وأن مصر صرفت كثيرا على الأطباء أثناء الدراسة.وطالب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتطبيق المادة 77 من القانون 1 لرقم 2016 قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص بأن يودع الوزراء تفاصيل زياراتهم للخارج لمجلس النواب لدراستها.وفي سياق مختلف، اعترض أيمن أبوالعلا، على ما ذكره الدكتور محمود أبوالخير، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بقوله: لجنة الصحة الحالية تمتلك خبرات كبيرة في مجال الصحة، ليرد أيمن أبوالعلا: كذلك كانت اللجنة في الفصل التشريعي السابق بها قامات كبيرة.