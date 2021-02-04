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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تقدم احتجاجا شديدا لـ«الإذاعة البريطانية» بشأن تقرير حول كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:49 م
كورونا
كورونا
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قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، احتجاجًا شديدًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشأن تقرير وصفته بـ"المزيف" بثته يوم 29 يناير ويتعلق بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) في الصين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إدارة الإعلام بالوزارة قدمت الاحتجاج إلى ممثل الهيئة البريطانية في العاصمة (بكين)، موضحة أن التقرير المصور (لقطات فيديو) الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية ربط بين الفيروس والسياسة، وتم خلاله استخدام لقطات من تدريبات لمكافحة الإرهاب للحديث عما وصفته بـ "انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون" من جانب سلطات الوقاية من الأوبئة في الصين.

وأضافت الوزارة أن "الجانب الصيني حث هيئة الإذاعة البريطانية ومكتبها في بكين على أخذ احتجاج الصين على محمل الجد، واتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على التأثير السيء للتقرير وتقديم اعتذار علني للصين بشأن تقريرها المزيف"، داعية الإذاعة البريطانية إلى التخلي عما وصفته بـ "التحيز الأيديولوجي" وإجراء تقارير موضوعية ومتوازنة وعادلة عن الصين.

وتابعت الخارجية الصينية أن الصين تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

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