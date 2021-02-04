النمسا تعتزم شراء 5 ملايين جرعة من اللقاح الروسي

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده تعتزم شراء 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا الروسي "سبوتينك" في حال اعتماده أوروبيا، مشيرًا إلى أنه لا توجد محرمات عندما يتعلق الأمر بالموافقة على اللقاح ويجب إبعاد الخلافات السياسية عن المشهد.وقال كورتس في تصريحات له اليوم، الخميس: "لن نتمكن من هزيمة الوباء إلا من خلال التعاون الدولي"، مشددا على أن حماية الصحة العامة وإنقاذ الأرواح يجب أن ينأى عن أى محرمات جيوسياسية، لافتا إلى ضرورة الموافقة على جميع اللقاحات التى يثبت كفاءتها.وطالب كورتس وكالة الأدوية الأوروبية بفحص واعتماد اللقاحات الصينية والروسية في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن كل لقاح إضافي هو خطوة مهمة نحو التخلص من الوباء وعودة الحياة الطبيعية.وأوضح أن نجاح شركات "فايزر" و"بوينتك" و"مودرنا" في تطوير اللقاحات لا يعد أكثر أهمية عن نجاحات "إسترازينكا" أو الشركات الروسية أو الصينية، مشيرًا إلى أن هزيمة الوباء تحتاج إلى مساهمات كل دول العالم.