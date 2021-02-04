رفع ١٦٠٣ أطنان مخلفات في الغربية

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة تطهير ونظافة لقرية صفط تراب بمركز المحلة، ضمن حملة بدأت يوم الأحد الماضي ومستمرة حتى اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.واستهدفت الحملة رفع المخلفات وتراكمات القمامة بالقرية نواتج التطهير الموجودة داخل القرية وكذلك المخلفات التاريخية على الطريق ما بين صفط تراب وقرية محلة روح بإجمالي ١٦٠٣ أطنان تقريبًا، كما شملت تطهير المجاري المائية بمعرفة مديرية الري والموارد المائية، خصوصًا ترعة القرشية الموجودة داخل الكتلة السكنية.وفي السياق، قلّم عمال التشجير بحي أول وثان المحلة الكبرى الأشجار الموجودة بمداخل القرية وإزالة الغاب، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، إلى جانب تسوية مداخل القرية والشوارع باستخدام الجريدر بمعرفة رئاسة المدينة.