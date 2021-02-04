الإمارات تؤكد أهمية دور التعليم في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية









أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أهمية دور التعليم في تعزيز مفهوم الأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى أن التسامح والمساواة من القيم الراسخة في دولة الإمارات.وقال بن زايد، في مستهل اجتماعه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: "يحتفي العالم اليوم بأول يوم عالمي للأخوة الإنسانية، وفي هذا اليوم نؤكد دور التعليم بمراحله جميع في غرس قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والتسامح لبناء أجيال تمثل القيم الإماراتية الأصيلة، بما يسهم في دفع مسيرة البناء والتقدم والازدهار والتنمية المستدامة للدولة".وأضاف أن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والمساواة تشكل جميعها قيمًا ومبادئ راسخة في دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد وتحظى بدعم ورعاية من قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى دولة الإمارات تتطلع إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار والسلام والتعايش على أسس راسخة من التعاون والمحبة والاحترام.