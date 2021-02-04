السباعي: المشاركة في برنامج تأهيل قيادات وزارة الري شرف كبير









قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تشرف بالمشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبى للقيادات العليا بوزارة الري.وأكد السباعي في بيان له، أن ذلك البرنامج يأتي للارتقاء بمهارات القيادة والإدارة وفق المفاهيم الحديثة بهدف خلق قيادات متميزة تحقق أهداف الوزارة، ضمن ورشة عمل (تأهيل قيادات وزارة الموارد المائية والري)، والمستهدف منها السادة المكلفين على درجة رئيس إداراة مركزية ومدير عام بالوزارة.وأضاف: "أن هذا اللقاء اختلط فيه وسام الانتماء والشرف الذى نعتز به ونقدره فما أجمل وأعظم أن نكون شركاء في كل خطوة نخطوها إلى الأمام وكل حلم يتحول إلى واقع".