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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السباعي: المشاركة في برنامج تأهيل قيادات وزارة الري شرف كبير

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:52 م
جريدة الدستور
صقر محمد
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قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تشرف بالمشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبى للقيادات العليا بوزارة الري.

وأكد السباعي في بيان له، أن ذلك البرنامج يأتي للارتقاء بمهارات القيادة والإدارة وفق المفاهيم الحديثة بهدف خلق قيادات متميزة تحقق أهداف الوزارة، ضمن ورشة عمل (تأهيل قيادات وزارة الموارد المائية والري)، والمستهدف منها السادة المكلفين على درجة رئيس إداراة مركزية ومدير عام بالوزارة.

وأضاف: "أن هذا اللقاء اختلط فيه وسام الانتماء والشرف الذى نعتز به ونقدره فما أجمل وأعظم أن نكون شركاء في كل خطوة نخطوها إلى الأمام وكل حلم يتحول إلى واقع".


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