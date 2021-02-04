سيد رجب يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا وتوقف تصوير «موسى»

كشف الفنان الكبير سيد رجب، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يتلقى العلاج بمنزله حاليا، مطمئنًا جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية.وأضاف رجب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يظهر عليه أعراض نهائيا، لكنه خضع لتحليل pcr للاطمئنان على حالته الصحية، كما اعتاد كل فترة وفوجئ منذ أسبوع بإيجابية النتيجة، وعلى الفور خضع لبروتوكول العلاج، وعزل نفسه في حجرة منفردة بمنزله، حتى يكون بعيدًا عن اسرته، موضحًا أنه يثق أن الله سوف يزيل هذه الأزمة قريبًا.من جانبه طالب محمود عواد مدير أعمال الفنان سيد رجب، من كل المصريين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع الأزمة بكل حذر حتى يتم تجاوز تلك الفترة العصيبة، مؤكدا أنه خضع لعمل التحاليل الخاصة، للاطمئنان على حالته الصحية، وجاءت النتيجة سلبية، حيث جاء اتخاذه لهذه الخطوة كإجراء وقائي ليس أكثر خاصة أنه لا يفارق الفنان بطبيعة عمله.وتابع: معظم التجمعات وكواليس التصوير الخاصة بأعمال الفنان سيد رجب، كانت تحت السيطرة مع التزام أغلب روادها بالتعليمات الوقائية، وبالرغم من ذلك أصابه الفيروس.وفيما يتعلق بأعماله الفنية، أكد "عواد" أن الفنان سيد رجب، حصل على إجازة لمدة اسبوعين، من تصوير أحداث مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ومن المقرر استئناف التصوير عقب تعافيه نهائيا من فيروس كورونا.مسلسل "موسى" ينتمي إلى نوعية الأعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومن المقرر عرضه من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.يذكر أن سيد رجب يعرض له حاليا بدور العرض السينمائية فيلم "وقفة رجالة" العمل الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد سلام، وأمينة خليل ومن إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.