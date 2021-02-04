سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة



ولفت الكاتب إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قامت باتخاذ قرار بفصل الشاعر من عضوية اتحاد كتاب مصر، وإحالة الفاحص إلى لجنة التحقيق.

وأكد أن دكتور علاء عبدالهادي تواصل معه لاستيضاح الأمر، والذي انتهى بفصل الكاتب وإحالة الفاحص للتحقيق.



بدوره اتفق الشاعر الكبير أحمد سويلم مع ما قاله الكافوري وأضاف معلقًا: "ماذا بعد هذا الفساد الثقافي رحمة الله على الاتحاد".



وتابع: "من حقنا أن نعرف من الفاحص الذي وافق على منحه العضوية العاملة".



وعقب الكاتب محمد ثابت: "فضيحة للجنة القيد التي لا تجيد القراءة والكتابة ولكنها تجيد أشياءً أخرى".

حالة من الحنق تنتاب رواد السوشيال ميديا من المهتمين بالشأن الثقافي، بسبب شاعر تم قبوله في اتحاد كتاب مصر وضمن قصائد ديوانه قصيدة مسروقة للشاعر الكبير نزار قباني.وكان القاص سعداوي الكافوري قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يفيد بقيام الشاعر مصطفى محمود أبوزيد بالسطو على قصيدة للشاعر الكبير نزار قباني وأرفق منشوره بصور من الديوان.وتواصلت "الدستور" مع الكافوري خاصة وأنه عضو لجنة الفحص باتحاد كتاب مصر فقال: "إن الشاعر مصطفى محمود أبوزيد سطا على قصيدة لنزار قباني ونسبها لنفسه، وذلك عبر ديوانه "حروف من حب"، والذي تقدم به للحصول على عضوية اتحاد كتاب مصر.وأضاف الكافوري: "الأمر قد تم كشفه بالصدفة، واتضح أن الشاعر قد نقل قصيدة كاملة بعنوان "إنى خيرتك" للشاعر نزار قباني وضمنها ديوانه "حروف من حب" والصادر عن دار الحسيني للطباعة والنشر.