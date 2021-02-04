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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء البنية التحتية لـ«حياة كريمة» بالقليوبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:30 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أعلنت اللجنة المشكلة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لتحديد ودراسة احتياجات القرى ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة وتشمل 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر عن احتياج تلك الأماكن إلى 2 مليار جنيه لتطوير بنيتها التحتية.

وأشارت الدكتور أماني إبراهيم مدير عام المشروعات بالقليوبية وعضو اللجنة في تصريحات صحفية، أنه بعد مرحلة تحديد الاحتياجات من المواطنين والمرور الميداني لتحديد متطلبات كل قرية مع رؤساء القطاعات المختلفة ورؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة شبين تقرر إنشاء غرفة عمليات مختصة لمتابعة بداية العمل فى المرحلة الأولى من المبادرة والمقررة اعتبارا من السبت.

وأضافت إبراهيم أنه تقرر البدء في مشروعات البنية التحتية للقرى على التوازى (الصرف الصحى.. شبكات المياه.. الغاز الطبيعى.. الاتصالات والشبكات الأرضية.. تركيب شبكات الكهرباء.. وتنتهى بالرصف لطرق القرى.. ثم الانتقال للمشروعات الخدمية داخل كل قرية كالوحدات الصحية وتطوير المدارس والسجل المدنى ومكاتب البريد والجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطرى).

وأكدت أنه خلال عمل القوافل جرى مقابلة الأهالى للوقوف على مدى متطلبات المواطنين بدائرة الوحدات ومعاينة كافة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والأحوال المدنية والبريد والشئون الاجتماعية.

وأضافت أن الهدف من القوافل الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات ومدى إمكانية تطويرها لتقديم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وجارى استكمال العمل.

وأشارت إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى.

وأكدت أن اللجنة بدأت في تنظيم حوارات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها على أجندة الأولوية.

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