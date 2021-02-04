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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: المستشفيات الجامعية شاركت فى القضاء على قوائم الانتظار

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:59 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفيات الجامعية شاركت بشكل محترف في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناه وآلالام المصريين بدلًا من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة، مضيفًا أنه تم البدء فعليًا في خطة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو ٢٠١٨م، بإجراء العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، عن طريق تشكيل أطقم متخصصة من الأطباء الأكفاء لتتولي تنفيذ ومتابعة تلك المهمة، وشملت مرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب للكبار والأطفال ومرضى زراعة الكلى ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل ومرضى زراعة القوقعة ومرضى جراحات المخ والأعصاب ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.

وفيما يلي عرض مراحل تنفيذ القضاء علي قوائم الانتظار..

أولا: المرحلة الأولى من 18-2018 وحتي 31-12-2018، حيث تم إجراء*

عدد 403 عمليات جراحية بإجمالي تكلفة تقترب من الثلاثة ملايين جنيه تم سدادها بالكامل عن طريق التأمين الصحي ونفقة الدولة وبدون أي تكلفة علي المريض وتوزيعها كالآتي:

قسطرة القلب: عدد 344 قسطرة قلبية.

* زراعة القوقعة: عدد 43 عملية.

* قلب مفتوح: 16 عملية.

ثانيًا: المرحلة الثانية: من 11-2019حتي 31-12021، حيث تم إجراء 2239 عملية جراحية موزعة كالآتي:
جراحة عيون: عدد 986 عملية جراحية.

قسطرة قلبية: عدد 924 قسطرة القلب.

جراحة مخ وأعصاب: 133 عملية.

زراعه قوقعة: عدد 99 عملية.

قلب مفتوح: عدد 66 عملية.

عظام: عدد 48 عملية.

جراحة أورام: عدد 16 عملية.

زراعة كلي: عدد 2 عملية.

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