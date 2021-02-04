أحمد بدير مثقف وصاحب مكتبة في «بين السما والأرض»

يبدأ الفنان أحمد بدير تصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بين السما والأرض" يوم السبت المقبل ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.وكشف "بدير" في تصريح لـ"الدستور" أنه يجسد خلال الأحداث دور صاحب مكتبة مثقف ويعشق الكتب، مشيرا الى أن هذا الدور مقرب لقلبه بسبب إبرازه لدور المصري الأصيل المثقف ذي القلب الطيب، مؤكدا أن أحداث العمل مختلفة قليلا عن أحداث الفيلم ولم تعتمد على الكوميديا فقط.مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.