6 سنوات سجنا لتاجر مخدرات ضبط بحوزته ٢٠٠ قرص ترامادول

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٦ سنوات لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.تعود أحداث القضية ليوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ عندما وردت معلومات لإدارة مباحث المخدرات بقيام همام عبد الموجود ٣٠ سنة، عامل بنقاده، بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه توزيع كمية منها على عملائه بمركز قنا.وتم إعداد أكمنة على الطريق الصحراوي، وضبط المتهم أمام مدافن قرية المحروسة بقنا مستقلا سيارة مستأجرة وبتفتيشه تم ضبط ٨٠ قرصا مخدرا في ملابسه وبتفتيش السياره تم ضبط ١٢٠ قرص ترامادول أسفل مقعد السائق.واعترف المتهم بحيازته المخدرات بغرض الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه.