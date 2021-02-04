مدير الطب البيطري يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات بالأقصر

عقد الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، اجتماعا مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية لمتابعة استعدادات القيام بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل وتستمر لمدة شهر.وتم مناقشة معوقات العمل وكذلك طرق تذليلها وسبل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتحقيق نسبة تحصين مرتفعة للحيوانات بالمحافظة.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بالمشاركة الفعالة فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والأمراض الموسمية حفاظا على الثروة الحيوانية.