قطاع غزة ينتظر وصول لقاحات كورونا مع بدء التطعيم في الضفة الغربية

لا يزال قطاع غزة بانتظار وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في وقت بدأت في الضفة الغربية حملة حكومية للتطعيم ضد الفيروس.وأكد مسئولون في وزارة الصحة التي تديرها حركة (حماس) في غزة، عن تنسيق يجرى مع وزارة الصحة في رام الله ومنظمة الصحة العالمية لبدء توريد اللقاحات إلى القطاع.لكن المسئولين نفوا وجود أي تواريخ محددة حتى الآن لبدء وصول اللقاحات إلى قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة ويعد من أكثر مناطق العالم من حيث الكثافة السكانية.وسجل قطاع غزة أكثر من 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينهم 527 حالة وفاة، علما بأن الفيروس بدأ بالتفشي محليا نهاية أغسطس الماضي بعد اقتصار الإصابات على مسافرين عائدين قبل ذلك.وانخفض في القطاع الساحلي خلال الأيام الأخيرة عدد الإصابات والوفيات اليومية بعد فرض إجراءات احترازية واسعة بينها حظر التجوال يومي الجمعة والسبت أسبوعيا ومنع التجمعات العامة.وشهدت شوارع غزة وأسواقها الشعبية انتعاشا في الحركة خلال الأيام الأخيرة بعد تخفيف الجزء الأكبر من قيود فرضت على مدار أسابيع في مواجهة كورونا.وهو تخفيف تم على إثر انخفاض ملموس في عدد الإصابات والوفيات المعلن من معدل اقترب من 1000 إصابة باليوم قبل نحو شهرين وصولا إلى رقم يدور في فلك 200 حالة هذه الأيام.ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة في بيان صحفي، عن رفع الحظر والإغلاق الليلي اليومي اعتبارًا من اليوم.كما أعلنت الوزارة رفع حالة الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت اعتبارًا من يوم غد مع الإبقاء على إغلاق الأسواق الشعبية في هذين اليومين.وفي المقابل حذر مختصون من التسرع في تخفيف الإجراءات الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن بدء وصول لقاحات الفيروس.ويقول زميل جامعة أكسفورد للطب في غزة خميس الإسي، إن واقع المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع وعدم وصول أي من لقاحات كورونا حتى الآن، يفرض استمرار التدابير الاحترازية بشكل مشدد وعدم التهاون في هذا التوقيت من معركة التصدي للوباء.ويشير الإسي، إلى أن الانخفاض الحاصل في الإصابات والوفيات ليس مدعاة بتراجع تفشي الوباء، بل لا يزال مضاعف لاسيما مع الموعد المجهول لبدء وصول اللقاحات لسكان غزة.ويقول مختصون إن إغلاق معابر قطاع غزة لفترات طويلة وبالتالي تقليل أعداد المسافرين العائدين من الخارج ربما أسهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا مع مخاوف مستمرة من خطر وصول السلالات المتحورة للفيروس.ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن تسلم 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تكفي لـ 5 آلاف مواطن.وأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال تسلم اللقاحات أن الحكومة الفلسطينية قامت بشراء مليوني جرعة تكفي لمليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة للفلسطينيين.وذكرت الكيلة أن جزءًا من اللقاحات التي تم شراؤها ستصل فلسطين، ما بين 14 إلى 20 من الشهر الجاري، لكنها لم تحدد أي مواعيد لبدء نقل لقاحات الفيروس إلى قطاع غزة.وقبل ثلاثة أيام سمحت إسرائيل بنقل أول شحنة من لقاح كورونا إلى السلطة الفلسطينية تشمل ألفي شحنة من أصل 5 آلاف من صنع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا".ولكن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، لم تعلن أي نقل للقاحات كورونا إلى القطاع حتى الآن.