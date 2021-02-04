رئيس شركة مياه بني سويف: جاهزون لمواجهة الأمطار

أكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أمطار متوقعة خلال موجة الطقس السيئ الذي يضرب البلاد حاليا، وأن الوضع حاليا بالمحافظة مستقر ولا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار.وأوضح أنه قام بالمرور والمتابعة الميدانية لجميع التمركزات على جميع النقاط الرئيسية بالمحافظة طبقا للخطة الموضوعة، حيث اطمئن على جاهزية جميع المعدات وسيارات الكسح وتواجد جميع العاملين في أماكن التمركزات.