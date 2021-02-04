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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:27 م
سباق جيرو دي إيطاليا
سباق جيرو دي إيطاليا
وكالات
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تنطلق النسخة 104 من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات في الثامن من مايو المقبل في تورينو.

ويبدأ السباق الإيطالي بمرحلة عكس عقارب الساعة تمتد لتسعة كيلومترات عبر شوارع تورينو وينتهي السباق في ميلانو يوم 30 مايو.

وذكرت اللجنة المنظمة للسباق في بيان اليوم الخميس "في الذكرى 160 لتوحيد إيطاليا، تورينو وإقليم بيدمونتي من المقرر أن تستضيفان بداية سباق جير دي إيطاليا، بعد عشرة أعوام من استضافة السباق للمرة الأخيرة".

وكان من المقرر في البداية أن ينطلق السباق من صقلية لكن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط استضافت بداية النسخة الماضية من السباق التي جرى تأجيلها إلى فصل الخريف بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويحمل البريطاني تاو هارت لقب السباق الإيطالي لكن بحسب فريقه اينيوس جريناديرز فإنه من المتوقع أن يوجه تركيزه إلى سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) الذي يقام خلال الفترة من 26 يونيو إلى 18 يوليو العام الجاري.

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