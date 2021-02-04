محافظ الغربية يوقع عقد إنشاء كوبري مشاة كهربائي بشارع البحر

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عقد لتنفيذ إنشاء كوبري مشاة بسلالم كهربائية بشارع البحر بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعميد نهاد عويضة ممثل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.وأوضح محافظ الغربية أنه تم تسليم الموقع للشركة للبدء في أعمالها، مشيرًا إلى اختيار هذا الموقع كونه موقع حيوي بالنسبة لعدد كبير من مواطني المحافظة، حيث سيقام أمام مستشفى الجامعة ومجمع الكليات كخطوة لتطوير حركة التنقل في شوارع المحافظة وتقليل العبء عن المواطنين، وتبلغ تكلفته الإجمالية ٩ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في أغسطس المقبل.يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور رحمي والمحافظة على تيسير الحركة المرورية بشارع البحر، والتيسير على المواطنين وخاصةً كبار السن والمرضى المترددين على المستشفى الجامعي بالإضافة إلى طلبة كليات المجمع الطبي.