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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:24 م
اللواء مهندس آمون
اللواء مهندس آمون مرتضى
ياسمين شعيب
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قال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه تم بناء 12 منزلا بدويا للأسر الأكثر احتياجا كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليون جنيه في قرية بهي الدين، وجار رصف طريق 23 كيلو.

وأوضح أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية قريبا لإنشاء 20 منزلا، مؤكدا إنشاء مجموعة طرق تنموية في القرية والقضاء على مشكلة نقص مياه الشرب.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح لقرية بهي الدين لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرية بحضور رئيس مدينة سيوة.
بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)
بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)
بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)
بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)
بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)
بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

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