بناء 12 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بـ«بهي الدين» في مطروح (صور)

قال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه تم بناء 12 منزلا بدويا للأسر الأكثر احتياجا كمرحلة أولى بتكلفة 2 مليون جنيه في قرية بهي الدين، وجار رصف طريق 23 كيلو.وأوضح أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية قريبا لإنشاء 20 منزلا، مؤكدا إنشاء مجموعة طرق تنموية في القرية والقضاء على مشكلة نقص مياه الشرب.جاء ذلك خلال تفقد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح لقرية بهي الدين لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرية بحضور رئيس مدينة سيوة.