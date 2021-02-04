محطة مياه أولاد سالم بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية في الإدارة الفنية المستدامة

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، حصول محطة معالجة صرف صحى جرجا للمرة الثالثة على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM وكذلك حصول محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام وتبلغ طاقتها التصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم على تلك الشهادة العالمية التي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي.وتشمل محطة مياه أولاد سالم المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة وتتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريًا، بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة وتتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضًا الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.وأشار اللواء «بدري» إلى أنه جار تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.