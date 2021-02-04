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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

قبل قمة اليوم.. ماذا فعل موسيماني في آخر ظهور له بمونديال الأندية؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:23 م
جريدة الدستور
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يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الدحيل القطري اليوم الخميس في السابعة والنصف بتوقيت مصرفي افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية بالريان وسط حضور 15 ألف مشجع من الفريقين بناء علي قرار اللجنة المنظمة.

وتأهل المارد الأحمر للنسخة 17 من البطولة بعدما استعاد عرش القارة السمراء بتتويجه بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت يوم 27 نوفمبر الماضي.

ويمتلك الأهلي خبرات أكبر من الدحيل في البطولة، فالفريق صاحب الـ9 ألقاب إفريقية يشارك للمرة السادسة في تاريخ البطولة، كما أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو المدرب الوحيد في البطولة الذي شارك بها من قبل حين قاد صن داونز للمشاركة في المونديال بعد الفوز علي الزمالك 2016، بينما بطل قطر البلد المستضيف يشارك للمرة الأولي.


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