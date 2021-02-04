الغرفة التجارية: فرصة لمصانع الأدوات الصحية للمساهمة فى تطوير الريف المصرى

أكد أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة اهتمام المصانع المصرية بصفة عامة ومصانع الأدوات الصحية بصفة خاصة لرفع جودة المنتجات حتى تستفاد من التوريد للمشروعات القومية مثل مشروع تطوير الريف المصرى.وأشار تيسير، إلى أن الحكومة تساهم مؤخرا فى تحفيز الصناعة المحلية من خلال تقليل حجم الواردات وضبط عمليات الاستيراد، ولذلك يجب أن تحصل المصانع الوطنية على فرصة وعليها أن تثبت جدارتها من خلال التوريد للمشروعات القومية.وأوضح أن العديد من تجار الأدوات الصحية والسباكة اتجهوا في الفترة الأخيرة للتصنيع المحلي بسبب دعم الحكومة للصناعة المحلية.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أن تنمية وتطوير الريف المصري فرصة عظيمة للصناعة المصرية لتكون قوة دفع لها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفًا أن "العمل ليس قائما على شركات المقاولات فقط، جميع الصناعات المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم إخراجها بالشكل الذى يتناسب مع الموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصري والتي تصل إلى 500 مليار جنيه".وأوضح السيسي، أنه سيتم وضع الخطوات التنفيذية لمشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى، ومن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل.وأضاف الرئيس السيسي، أن مشروع تطوير الريف المصرى، تحدى كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف.