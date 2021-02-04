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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:16 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد عمر
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طلب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، وفق وكالة فرانس برس.

ورحبت البعثة الأممية في ليبيا في وقت سابق اليوم بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت.

وأكدت البعثة أن الاجتماع الذي بدأ اليوم سيستمر حتى 7 فبراير الجاري؛ لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف.

وتابعت في بيان، أن الاجتماع سيركز على الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

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