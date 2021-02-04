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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تستقبل الشحنة الأولى من لقاح «سبوتنيك في» الروسي

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:11 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
وكالات
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استقبلت إيران، اليوم الخميس، الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإنه تم استيراد 500 ألف جرعة كمرحلة أولى، وأن المزيد من الجرعات ستصل في الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن تكون الأولوية في الحصول على اللقاح للأطباء والممرضين وكبار السن.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن قبل يومين أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

وقال إن "ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل إلى البلاد".

وأعرب عن الأمل في أن يدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف القادم.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن نهاية يناير تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا في بلاده.

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