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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة» ترحب بانطلاق محادثات اللجنة العسكرية الليبية

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:10 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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تنطلق اليوم الخميس الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها بمدينة سرت الليبية.

وتستمر الجولة إلى يوم الأحد المقبل لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف.

من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة، وأفادت في بيانها اليوم بأن "الاجتماع سيتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي (بين مدينتي: سرت ومصراتة) بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة".

وأشارت إلى أنه "لهذا الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف".

وبحسب البيان، ستستكمل اللجنة العسكرية مناقشاتها مع البعثة بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.

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