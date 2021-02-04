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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إصدار «حقوق أخوة الإسلام» عن مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:08 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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صدر عن مركز تحقيق التراث بجامعة الأزهر، كتاب تحت عنوان "حقوق أخوة الإسلام" تأليف الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد رجب أبو سالم، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر في المنوفية، في إطار رسالتها لخدمة الإنسانية، وترسيخ قيم التعاون ونبذ العنف والكراهية بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وقام بمراجعة وتقديم هذا الكتاب علمان من أعلام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهما: الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رئيس مجلس إدارة مركز تحقيق النصوص، والدكتور إبراهيم الهدهد، مدير مركز تحقيق النصوص، رئيس الجامعة الأسبق.
إصدار «حقوق أخوة الإسلام» عن مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر
إصدار «حقوق أخوة الإسلام» عن مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر

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