«الصحة»: فحص 90 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حملة «100 مليون صحة» قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 90 مليون مواطن من كشف وعلاج.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه بلغ معدل زيارات المواطنين على المبادرات الرئاسية أكثر من 102 مليون زيارة، كما تم علاج أكثر من 2 مليون مواطن من فيروس سي.وتساءل: «لو لم يتم علاج أكثر من 2 مليون مواطن من فيروس سي، كانت هتبقى الوفيات في زمن كورونا قد إيه».