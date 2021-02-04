رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي
الخميس 04/فبراير/2021 - 06:25 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يسمح لاصحاب المعاشات وفئات محدودى الدخل، والغير قادرين على ممارسة العمل، والأيتام، والمسنين، بالاستعلام وتقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكترونى التي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى، لبرنامج تكافل وكرامه، ويستعلم المواطن بالرقم القومي الموجود في البطاقة، والذي يتكون من ١٤ رقم، حيث تتبع الحكومة المصرية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتخفيف على المواطنين، وتقديم كافة سبل المساعدة من أجل حياة كريمة، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
- يقوم المواطنين من أصحاب المعاشات، بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكترونى التي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى، وللمواطنين الذين يهدفون إلى الاستعلام يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لبرنامج تكافل وكرامه، والمختص بوزارة التضامن الإجتماعى، وهو (من هنا).
- ثم يدخل المواطن الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، لصاحب كارت تكافل وكرامة.
- ثم يتم الضغط على زر الإستعلام.
- ملحوظة: للمواطنين الذين يهدفون إلى تقديم شكوى عليهم الضغط على زر تسجيل شكوى.
- بعد الضغط على استعلام تظهر صفحة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، والبيانات الخاصة بهم، الأسم والمحافظة، فضلا عن نوع المعاش المقدم.
- للمواطنين الذين يتقدمون فى برنامج تكافل وكرامة، يجب أن تتوافر لديهم عدد من الشروط على رأسها يكون المواطن مصاب بمرض يمنعه عن العمل.
- يجب على المتقدم لمعاش تكافل وكرامة عدم حصولة على أجر من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.
- ومن ضمن الشروط، عدم ملكيتة لمحل تجاري، أو يكون صاحب سجل تجارى.
- عدم امتلاك المواطن رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، بالإضافة إلى عدم امتلاكه أرض زراعية.
- لا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.
- يصرف المعاش للأيتام والمسنين، الذين بلغ عمرهم ٦٥ عاما وما يزيد عن تلك العمر.
- توفر وزارة التضامن الإجتماعى من خلال الموقع الإلكترونى السالف ذكره، ايقونة التقدم بالشكاوى، حيث يقوم المواطن بتقديمها وإدخال كافة البيانات المطلوبة لذلك.
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي
- يقوم المواطنين من أصحاب المعاشات، بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكترونى التي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى، وللمواطنين الذين يهدفون إلى الاستعلام يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لبرنامج تكافل وكرامه، والمختص بوزارة التضامن الإجتماعى، وهو (من هنا).
- ثم يدخل المواطن الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، لصاحب كارت تكافل وكرامة.
- ثم يتم الضغط على زر الإستعلام.
- ملحوظة: للمواطنين الذين يهدفون إلى تقديم شكوى عليهم الضغط على زر تسجيل شكوى.
- بعد الضغط على استعلام تظهر صفحة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، والبيانات الخاصة بهم، الأسم والمحافظة، فضلا عن نوع المعاش المقدم.
شروط برنامج تكافل وكرامة
- للمواطنين الذين يتقدمون فى برنامج تكافل وكرامة، يجب أن تتوافر لديهم عدد من الشروط على رأسها يكون المواطن مصاب بمرض يمنعه عن العمل.
- يجب على المتقدم لمعاش تكافل وكرامة عدم حصولة على أجر من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.
- ومن ضمن الشروط، عدم ملكيتة لمحل تجاري، أو يكون صاحب سجل تجارى.
- عدم امتلاك المواطن رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، بالإضافة إلى عدم امتلاكه أرض زراعية.
- لا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.
- يصرف المعاش للأيتام والمسنين، الذين بلغ عمرهم ٦٥ عاما وما يزيد عن تلك العمر.
- توفر وزارة التضامن الإجتماعى من خلال الموقع الإلكترونى السالف ذكره، ايقونة التقدم بالشكاوى، حيث يقوم المواطن بتقديمها وإدخال كافة البيانات المطلوبة لذلك.