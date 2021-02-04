رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:25 م
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
حسين العمدة
طباعة
تنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يسمح لاصحاب المعاشات وفئات محدودى الدخل، والغير قادرين على ممارسة العمل، والأيتام، والمسنين، بالاستعلام وتقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكترونى التي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى، لبرنامج تكافل وكرامه، ويستعلم المواطن بالرقم القومي الموجود في البطاقة، والذي يتكون من ١٤ رقم، حيث تتبع الحكومة المصرية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتخفيف على المواطنين، وتقديم كافة سبل المساعدة من أجل حياة كريمة، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي


- يقوم المواطنين من أصحاب المعاشات، بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكترونى التي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى، وللمواطنين الذين يهدفون إلى الاستعلام يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لبرنامج تكافل وكرامه، والمختص بوزارة التضامن الإجتماعى، وهو  (من هنا).

- ثم يدخل المواطن الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، لصاحب كارت تكافل وكرامة.

- ثم يتم الضغط على زر الإستعلام.

- ملحوظة: للمواطنين الذين يهدفون إلى تقديم شكوى عليهم الضغط على زر تسجيل شكوى.

- بعد الضغط على استعلام تظهر صفحة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه، والبيانات الخاصة بهم، الأسم والمحافظة، فضلا عن نوع المعاش المقدم.

شروط برنامج تكافل وكرامة


- للمواطنين الذين يتقدمون فى برنامج تكافل وكرامة، يجب أن تتوافر لديهم عدد من الشروط على رأسها يكون المواطن مصاب بمرض يمنعه عن العمل.

- يجب على المتقدم لمعاش تكافل وكرامة عدم حصولة على أجر من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.

- ومن ضمن الشروط، عدم ملكيتة لمحل تجاري، أو يكون صاحب سجل تجارى.

- عدم امتلاك المواطن رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، بالإضافة إلى عدم امتلاكه أرض زراعية.

-  لا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- يصرف المعاش للأيتام والمسنين، الذين بلغ عمرهم ٦٥ عاما وما يزيد عن تلك العمر.

- توفر وزارة التضامن الإجتماعى من خلال الموقع الإلكترونى السالف ذكره، ايقونة التقدم بالشكاوى، حيث يقوم المواطن بتقديمها وإدخال كافة البيانات المطلوبة لذلك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

الصحة تعلن التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح جديدة لكورونا

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

شاب أمريكي يستعد لرحلة حول الأرض

تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

8 مايو.. انطلاق سباق «جيرو دي إيطاليا» للدراجات من تورينو

كورونا يرفع معدلات الطلب على جراحات التجميل

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

سارق «قصيدة نزار» يثير أزمة باتحاد الكتاب.. والصدفة تكشف الخديعة

قريبا.. كتابان للنرويجية إيريكا فاتلاند عن العربي للنشر

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء