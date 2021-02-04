ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ1.89 مليون

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 1.89 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مكسيكو سيتى، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 161 ألفا و240 شخصا، بينما تعافى 1.45 مليون شخص.ومر نحو 48 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس فى المكسيك.