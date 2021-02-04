تطوير مدخل سيوة ورصف الطريق للنقل الثقيل (فيديو)

قال اللواء مهندس أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إنه بداية من الكيلو 7 بمدخل سيوة تم إنشاء طبقات رصف بسمك 56 سم لتتحمل النقل الثقيل بالاضافة لتوسيع المدخل بعرض متوسط لتقليل التصادم.وأوضح أن ذلك تطوير ورفع كفاءة المدخل هو استكمال لأعمال ازدواج طريق سيوة مطروح، مؤكدا أن ذلك الطريق سيتحمل التطوير المستقبلي للصناعات موجها بالانتهاء من الأعمال قبل شم النسيم.جاء ذلك خلال تفقد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل ومدينة سيوة بالكيلو 7 للوقوف على نسب التنفيذ بحضور رئيس مجلس ومدينة سيوة وعددا من المهندسين المتخصصين.