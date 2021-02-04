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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:55 م
زرع مبادرة تشجير
زرع مبادرة تشجير الطرق بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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بدأت الوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة المنيا تنفيذ مبادرة لتشجير الشوارع والطرق العامة وجوانب الترع والمصارف، حيث زرعت 20 شجرة بقرية طوة بجانب تنفيذ حملات إزالات وإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والطرق العامة، في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام مع الاستمرار في تنفيذ مبادرات التجميل والنظافة.

وقالت إيمان طه سكرتير الوحدة المحلية بطوخ الخيل إنه جرت اليوم تنفيذ أعمال مبادرة التشجير والتجميل بقرية طوه التابعة للوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بزراعة 20 شجرة على طريق ترعة سري باشا وبحر يوسف، بالإضافة لأعمال النظافة بالطرق العامة والشوارع بدائرة الوحدة المحلية، وتم رفع جميع نقاط التجمع بقرى صفط الغربية وطوخ الخيل وطوة.

وأضاف طارق حمدان المشرف بنطاق قرية طوة، إن مبادرة التشجير بدأت بمشاركة الاهالي تأكيدا على الجهد وإستجابة لتكليفات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالتعامل مع أي شكوى بسرعة ودقة ورفع المخلفات من نقاط التجمع والطرق العامة بمعدات الوحدة ونقلها للمقالب العمومية من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)
زرع 20 شجرة ضمن فعاليات مبادرة تشجير الطرق بالمنيا (صور)

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