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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بمحاولة سرقة ربة منزل وإصابة زوجها

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:51 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة حبس المتهمين بسرقة ربة منزل وصدم زوجها في مصر الجديدة مما أسفر عن إصابته، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من موظف بمطار القاهرة مصاب بخلع في الكتف، وزوجته، بأنهما أثناء خروجهما من محل سوبر ماركت كائن ـ ألماظة ـ دائرة القسم، فوجئا بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يد الزوجة وبداخلها هاتف محمول ومتعلقات شخصية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة.

وتبين أنه بمطاردة المجني عليه المتهمين ومحاولة منعهم من الهروب، فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة" ا. ا. ع" 36 سنة سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول و"م. ع.ع" 35 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما اثناء استقلالهما السيارة قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.

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