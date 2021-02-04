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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تفرض قرارات جديدة بشأن المساجد لمواجهة كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:01 م
الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف آل الشيخ
نيفين أشرف
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أصدر وزير الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من التوجيهات الجديدة التي تخص المساجد والجوامع بالمملكة، وتتضمن إجراءات احترازية إضافية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة بالمملكة.

وتضمنت هذه الإجراءات، الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق، ماعدا صلاة الفجر فتكون المدة 20 دقيقة، كما تقرر فتح المساجد مع الأذان وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وأوضحت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة، أنه سيتم فتح الجوامع لصلاة الجمعة قبل الأذان بـ 30 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 15 دقيقة، مع التأكيد على خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة (15) دقيقة.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار المصلين السجادة الخاصة بهم وارتداء الكمامة، وترك مسافة متر ونصف المتر بينهم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المعنية بحق المخالفين؛ حفاظًا على صحة المجتمع وسلامته.

كما أعلنت الوزارة السعودية، تعليق إقامة الدروس العلميّة والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد، وتحويل جميع هذه الأنشطة لتكون "عن بعد"، بالإضافة إلى تكثيف تعقيم المساجد، وأماكن الوضوء ودورات المياه، والمحافظة على التهوية الجيدة لها.

وقالت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة، أنه سيتم التأكيد على الأئمة والخطباء والمؤذنين، بالالتزام بهذه التوجيهات، وذلك في إطار جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا.
السعودية تفرض قرارات جديدة بشأن المساجد لمواجهة كورونا
السعودية تفرض قرارات جديدة بشأن المساجد لمواجهة كورونا
السعودية تفرض قرارات جديدة بشأن المساجد لمواجهة كورونا
السعودية تفرض قرارات جديدة بشأن المساجد لمواجهة كورونا

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