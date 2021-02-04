«الزراعة» تحدد شروط تداول بذور الطماطم في الأسواق

قال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي بوزارة الزراعة " إن اي صنف مستورد من تقاوي الطماطم يكون مرفق معه تفويض من الشركة الأجنبية المنتجة في الخارج ومن السفارة المصرية في الخارج وتوثيق العبوات اجتياز تحاليل ال d. Y. S والv. C. Y بأن الصنف من الأصناف المميزة في الإنتاج والجودة والتكبير في النضج مشيرا الى انه من المحتمل ان يكون الصنف المتداول في الاسواق تحت مسمى 025 ان يكون حامل للأمراض ونقلها للتقاوى المعتمدة ويحدث مشكلة في الزراعة المصرية.وأوضح عضام" أن اي شركة تدخل سوق التقاوي تتبع القرار الوزارى 829 لسنة 2011، مطالبا المزارعين بتحري الدقة في شراء التقاوي والشراء من الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة حرصا على التقاوي المتداولة في مصر وأن يتم الشراء من منافذ معتمدة سواء تابعة لوزارة الزراعة أو القطاع الخاص، والحرص على الحصول على فاتورة من المحلات لإثبات المزارع حقة في حالة فساد التقاوي، كما حدث العام الماضي مع الشركة المصرية المنتجة لتقاوي " 023 "وفساد التقاوي وبوار الزراعات