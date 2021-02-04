رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تحدد شروط تداول بذور الطماطم في الأسواق

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:42 م
الطماطم
الطماطم
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي بوزارة الزراعة " إن اي صنف مستورد من تقاوي الطماطم يكون مرفق معه تفويض من الشركة الأجنبية المنتجة في الخارج ومن السفارة المصرية في الخارج وتوثيق العبوات اجتياز تحاليل ال d. Y. S والv. C. Y بأن الصنف من الأصناف المميزة في الإنتاج والجودة والتكبير في النضج مشيرا الى انه من المحتمل ان يكون الصنف المتداول في الاسواق تحت مسمى 025 ان يكون حامل للأمراض ونقلها للتقاوى المعتمدة ويحدث مشكلة في الزراعة المصرية.

وأوضح عضام" أن اي شركة تدخل سوق التقاوي تتبع القرار الوزارى 829 لسنة 2011، مطالبا المزارعين بتحري الدقة في شراء التقاوي والشراء من الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة حرصا على التقاوي المتداولة في مصر وأن يتم الشراء من منافذ معتمدة سواء تابعة لوزارة الزراعة أو القطاع الخاص، والحرص على الحصول على فاتورة من المحلات لإثبات المزارع حقة في حالة فساد التقاوي، كما حدث العام الماضي مع الشركة المصرية المنتجة لتقاوي " 023 "وفساد التقاوي وبوار الزراعات

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

الصور

image description

جدول زمني لتطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة نايل سات لـ مشاهدة الأهلي Alahly

سحب مياه وإغلاق محال وشوراع.. طوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات