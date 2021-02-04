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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس «مستريح مغاغة» ومعاونه وأمر بضبط وإحضار متهم هارب

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:11 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أمر المستشار أبوالوفا عيسى المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، بحبس «حسين. ا. ا» 42 سنة، مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، والمعروف إعلاميا بـ«مستريح المنيا»، وأحد معاونيه «علاء. ا. ع» 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب «محمد. ع. م» 40 سنة، مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليارا و500 مليون جنيه.

وأجرت النيابة العامة بمركز مغاغة برئاسة محمد أبوالوكيل مدير النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم الأول وأحد معاونيه، كشفت خلالها اعتراف المتهم الأول بجمع مبالغ مالية تجاوزت مليارا و500 مليون جنيه، دون إقامة مشروعات استثمارية، وإعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد، مؤكدا وجود شريك معه يدعى «محمد. ع. م»، «هارب».

ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، من القبض على «حسين. م» والمعروف إعلاميا بالمستريح، وأحد معاونيه «علاء. ا. ع» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنيه بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

تم القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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