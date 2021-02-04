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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مزيكا تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبوم عمرو دياب «أكتر واحد بيحبك»

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:48 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
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قررت شركة "مزيكا" الاحتفال بألبوم "أكتر واحد بيحبك" للميجاستار عمرو دياب" بمناسبة مرور 20 عامًا على إصداره.

ومن المعروف أن الألبوم تم طرحه فى يوليو 2001 ولكن فى مثل هذا التوقيت فى شهر فبراير كان المنتج الكبير محسن جابر والفنان عمرو دياب وفريق العمل فى حالة نشاط كامل بين التحضير والتجهيز والذهاب إلى الاستوديو، وكانت النتيجة أن الألبوم بعد صدوره حقق أعلى نسبة مبيعات فى تاريخ الغناء العربى حتى الآن.

ووصلت مبيعاته إلى 11 مليون نسخة وفقًا لتقرير شركتى "عالم الفن" و"إيمي ميوزك" البريطانية، وهى أكبر شركة نشر للموسيقى في العالم.. وحصل عمرو دياب على الجائزة العالمية "الميوزيك أوورد" للمرة الثانية عن ألبوم "أنا أكتر واحد بيحبك" خلال أربعة أعوام.. وكانت المرة الأولى عن ألبوم "نور العين" عام 1998. أغنية "ولا على باله" إحدى أغنيات ألبوم "أنا أكتر واحد بيحبك" كانت أول أغنية عربية بتقنية الـ"تكنو"، وتعاون فيها عمرو دياب مع مغني الراب ساند مان، وتم تصويرها فى لندن، وشاركت فرقة استعراضية من أفضل الفرق فى العالم، كما تمت الاستعانة بمشاهد استعراضية خاصة للفنانة الراحلة سامية جمال، وقام بإخراجها المخرج المتميز شريف صبرى.. مفاجآت كثيرة سنكشف عنها خلال الفترة المقبلة مع احتفال "مزيكا" بمرور 20 عامًا على طرح الألبوم.

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