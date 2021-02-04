منظور: المنطقة التجارية الحرة الإفريقية هي الأكبر في العالم

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 87 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالاندماج والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في إفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاندماج الكامل بين الدول الإفريقية.وأضاف منظور، في بيان، أن الاتفاقية تضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوي العالم بمشاركة 55 دولة في الاتحاد الإفريقي، مُؤكدًا أن هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن الاتفاقية تستهدف زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء الإفريقية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية.كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاقية تساهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلي أسواق المنطقة، وكذلك فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية، مُذكرًا أن الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية بلغت عام 2016 نحو 3.9 مليار دولار.