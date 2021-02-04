تأجيل محاكمة متهمين بقتل موظف في الإسكندرية لجلسة 8 أبريل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال عقرب، تأجيل أولي جلسات محاكمة سائق وآخر لجلسة 8 أبريل، لعرض المتهم الأول على مستشفى الأمراض العقلية، بعد اتهامهما بقتل موظف عمدا بسبب خلافات على تعطل حركة المرور.صدر القرار بعضوية المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأحمد محمود عوض وسكرتيرالجنايات سعيد عبد العظيم.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات بوصول شخص به عدة طعنات وتوفى فور وصوله، انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليه على حبشي، ٣٤ سنة، موظف بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية، وبها ٤ طعنات نافذة من الناحية اليسرى من الصدر.كشفت تحريات ضباط مباحث القسم ان المجنى عليه كان يقود سيارته وعند مزلقان سيدى بشر حدثت مشادة بينه وبين سائق توك توك مما أدى توقف حركة المرور وتدخل أصحاب المحلات لمحاولة تسيير المرور فنشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم محمد.ج، ٢٦ سنة، سائق توك توك، له معلومات جنائية مسجلة، والذى يعمل في محل لصيانة أجهزة المحمول وعلى أثرها أستل مطواة وتعدي بعدة طعنات أودت بحياته كما تم ضبط متهم أخر يدعى جمال.م، ٢٩ سنة، رفض تدخل المارة لإنقاذ المجنى عليه، عقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.