لسوء الأحوال الجوية.. نادي الفيوم يؤجل مهرجان الرياضة للجميع

أجل مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم برئاسة المحاسب علي مسعود، المهرجان الأول للرياضة للجميع لأعضاء النادي، الذي كان من المقرر انطلاقه ظهر غدًا الجمعة، إلى الجمعة بعد المقبلة بناء على توجيهات ورعاية المحاسب علي مسعود، ومجلس إدارة النادي، بعد تعرض الفيوم لموجة رياح وطقس سيء.وأعلن النشاط الرياضي تحت إشراف سامي محجوب وأشرف عقل، أن المحاسب علي مسعود رئيس النادي، وجه بتأجيل المهرجان حرصًا على سلامة الأعضاء، تخوفًا من أية مخاطر ربما يتعرضون لها في ظل الطقس السيء الحادث الآن.وكان نادي الفيوم أعلن في وقت سابق عن تنظيم مهرجان الرياضة للجميع، وكان من المقرر أن يبدأ في الواحدة من ظهر الجمعة، وأن الألعاب التي كانت من المقرر أن تكون ضمن برنامج المهرجان هي:“خماسيات كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والاسكواش، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة.