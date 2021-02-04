غفران: كوابيس «جمال الحريم» أرهقتني نفسيًا.. وردود الأفعال فاقت التوقعات

◄ غفران:

- حصنت نفسى بـ«القرآن الكريم» أثناء التصوير وعبارات «الطلاسم والتعاويذ» في المشاهد الخيالية

أعمال «الدجل والشعوذة» تخلط الدين بالخرافة وتعود على صاحبها بالهلاك

«سارة» موجودة على أرض الواقع.. وكُره الجمهور خير دليل على النجاح

أُحضر لعمل درامي غنائي ضخم بقيادة المخرج حسام علي

أحلم بالتعاون مع الزعيم ويسرا.. ولدي الكثير الذي لم يخرج بعد أمام الكاميرا

■ بداية.. كيف جاءت مشاركتك فى مسلسل «جمال الحريم»؟

■ حدثينا عن استعدادك لتجسيد الشخصية؟

■ ألم تخشين التعمق في عالم الجن والشعوذة، خصوصًا لقراءتك عبارات «الطلاسم والتعاويذ» فى معظم

المشاهد؟

■ هل أثرت عليك المشاهد المرعبة التي جسدتها خلال الأحداث؟

■ كيف تستقبلين ردود الأفعال على دورك في المسلسل؟

■ وما الرسالة التى يقدمها «جمال الحريم» للجمهور من وجهة نظرك؟

■ وماذا عن كواليس التصوير، خصوصًا مع انتشار فيروس كورونا؟

■ تعشقين الغناء.. ألا تفكري فى طرح ألبوم أو أغنيات سينجل قريبًا؟

■ أى الفنانين تتمنين التعاون معهم؟

■ وما الدور أو الشخصية التى تحلمين بتقديمها؟

■ أخيرًا.. ما الذي تخططين له خلال الفترة المقبلة؟

رغم صغر سنها إلا أنها تمتلك مقومات وقدرات تمثيلية تؤهلها للمزيد من النجاح والتألق، خاصة أنها اعتادت على التأني في اختياراتها، وتمكنت من أن تفرض اسمها وبقوة كفنانة موهوبة لتصبح واحدة من الوجوه الجديدة التي يتنبأ لها الكثيرون أن سيكون لها شأن كبير فى مجال التمثيل.شاركت من قبل فى عدة أعمال درامية ناجحة منها الأب الروحي، أبو جبل، قيد عائلي، فرصة تانية، مملكة الغجر، والفتوة، واستطاعت في الموسم الدرامي الشتوي الحالي أن تفرض نفسها ببراعة تمثيلها، وتلفت الأنظار إليها من خلال دورها في مسلسل «جمال الحريم»، والذى جعلها تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث استقبلها رواد السوشيال ميديا بعاصفة من الإشادة بدورها اللافت للنظر بشخصية "سارة" الشريرة التي تنغمس في أعمال الدجل والشعوذة، إنها الفنانة الصاعدة «غفران».خلال السطور التالية، تتحدث «غفران»، فى حوار خاص لـ«الدستور»، وتكشف عن أسرار الدور الجديد عليها والمثير للجدل، وتعلن عن الرسائل والأهداف التي يطرحها العمل للمجتمع، كما تتحدث عن ردود الأفعال التي تتلقاها، وتكشف عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، وعن أبرز كواليس العمل، وسر تنوع واختلاف أدوارها، إلى جانب خططها لأعمالها الفنية المقبلة، وغيرها من التفاصيل.- رشحتني المخرجة الكبيرة منال الصيفي، ووافقت دون تردد فور التواصل معى، وبمجرد قراءة السيناريو، شخصية سارة جذبتني كثيرًا، بكم الشر والجبروت الذي تحمله لمن حولها، وكنت أحلم بأن أقدم دورًا بهذا الحجم، خاصة أنها شخصية محورية في أحداث العمل الضخم الذي يضم كوكبة من نجوم كبار تشرفت بالعمل معهم، فضلًا عما يناقشه المسلسل من قضايا واقعية وأهداف واضحة، كتبتها بحرفية شديدة المؤلفة سوسن عامر.- شخصية سارة، التي أقدمها خلال أحداث المسلسل، مأخوذة عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، وتطلبت منى الخضوع لجلسات تحضير طويلة وصعبة ومعايشة للشخصية مع مدرب التمثيل الأستاذ ياسين العصامى، بشكل يومي حتى أتمكن من إتقانها، خاصة أن الدور يندرج تحت الأدوار المركبة الصعبة، ويعتمد بشكل كبير على التمثيل والانفعالات، وهو ما أرهقني نفسيًا، ليكون كل مشهد حقيقيًا ويصدقه الجمهور.- الحقيقة هو عالم مخيف ومزعج، وعمرى ما تخيلت أن أتعمق فيه بهذه الصورة قبل ارتباطى بالمسلسل، لأن العمل مأخوذ من قصص حقيقية، فكان لا بد أن أتحدى نفسي، وتغلبت على مشاعر القلق للخروج بشكل مميز، ودائمًا كنت أحصن نفسي بقراءة وسماع القرآن الكريم، والحمد لله لم أتخوف خاصة أن عبارات "الطلاسم والتعاويذ" الموجودة في المسلسل خيالية.- تأثرت نفسيًا بشكل كبير من قبل انطلاق التصوير، أثناء قراءة الدور والتحضير للشخصية "الكوابيس لازمتني"، والتعايش مع الشخصية أرهقني بشكل كبير للغاية، وحاولت كثيرًا أن أفصل من أجواء تقمص الشخصية، ولكن مشاهد الحلقات الأخيرة كانت الأصعب تأثيرًا على نفسيتي.- الحمد لله ردود الأفعال أبهرتني، وفاقت التوقعات من أول حلقة، وتصدر التريند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأتلقى يوميًا رسائل من زملائي ومتابعي المسلسل و"الجمهور بيدعى عليا من كمية الشر التي أقدمها خلال الأحداث وفى نفس الوقت يدعو لي بالهداية"، وأستقبل رسائلهم بكل حب وأعي جيدًا أن كُره الجمهور لشخصية سارة، هو خير دليل على نجاحي.- المسلسل يحمل العديد من الرسائل لجميع الفئات العمرية التى يتحدث عنها العمل، كما يناقش الكثير من القضايا أهمها أعمال «الدجل والشعوذة» وما يترتب عليها من مشكلات فرعية هامة، تتلخص فى أن تلك الأعمال تهدم العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتخلط الدين بالخرافة، فقد حذّرنا الرسل والعلماء من الوقوع في شباك السحرة والمشعوذين الذين تعد أعمالهم من الجرائم العظيمة التي تعود على صاحبها بالهلاك وتلي الشرك بالله مباشرة.- الكواليس اتسمت بالالتزام والود والاحترام والتعاون، وسعى الجميع للوصول بالعمل إلى أعلى مستوى، بقيادة المخرجة منال الصيفي التى تتمتع بخيال وتكنيك خاص، وأخرجت صورة أبهرت العالم العربي من أول حلقة، وأعتبر نفسي محظوظة بالمشاركة في هذا العمل ومشاركة نجوم كبار أمثال دينا فؤاد ونور وفراس سعيد وعم صلاح عبدالله، مع حفظ الألقاب للجميع، أما شركة سينرجي فلم تبخل على المسلسل ووفرت كل الإمكانيات اللازمة وسط تحديات والوقاية من فيروس كورونا.أتمنى طبعًا، لكن في الوقت الحالي، أصبح إنتاج الألبوم الغنائي أمر صعب للغاية، لكنى أحضر حاليًا لعمل درامي غنائي ضخم ينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، بقيادة المخرج حسام علي، لعرضه بعد السباق الرمضاني المقبل، وأعد الجمهور بأنه سيكون بمثابة محط انطلاق مختلف فى عالم الدراما.- أتمنى التعاون مع عادل إمام ويسرا، وأتمنى أن أعمل مع الفنان أحمد مكى ومحمد رمضان وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، والفنان ياسر جلال الذى أتمنى أن يجمعني به عمل آخر بعد مسلسل «الفتوة»، الذى جسدت خلاله شخصية سكر، واعتبرها من أهم المحطات فى حياتى الفنية القصيرة، التى لفتت انتباه الكثيرين من الجمهور والنقاد.- بالتأكيد، أعشق التنوع والاختلاف في قوالب الشخصيات، وهناك أدوار كثيرة أريد تقديمها وليس دورًا معينًا، فلديّ الكثير الذي لم يخرج بعد أمام الكاميرا، وما زلت في مرحلة تكوين مشواري الفني، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور دائمًا.- هناك بعض السيناريوهات التي أراجعها حاليًا، من أجل تحديد طبيعة عملي في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وأكمل دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.