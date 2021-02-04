وزيرة الصحة: امتحان «تاريخى» لترخيص مزاولة الطب لحديثى التخرج

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لأول مرة في تاريخ الطب بمصر، سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة.وأكدت زايد، خلال إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات.وأوضحت أن منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية بالتعاون مع بنك المعرفة، موضحة أنه تم تصميم 40 امتحانًا للتدريب منذ شهر أكتوبر الماضي، بواقع 10 امتحانات شهريًا لمدة 4 أشهر للتدريب على الامتحانات، وكما تم عمل امتحانات تجريبية لاختبار قدرة النظام على دخول كل الأطباء في نفس الوقت.وكشفت الوزيرة عن أن نسبة التسجيل في الامتحان كانت 99.9%، مشيرة إلى أن الامتحان سيكون 100 سؤال صح وخطأ.وقالت: "الطالب له الحق في دخول الامتحان ثلاث مرات، في حالة عدم النجاح في أي منها سيكون ملزمًا بخوض 6 أشهر إضافية امتياز بعد خوض الامتحان، ولن نسمح أن يمد الطبيب يده على المريض دون التأكد من كفاءته".