«إغلاق الخليج».. إجراءات صارمة لمواجهة موجة كورونا الثانية

◄"السعودية"





◄ "الكويت"



◄ "البحرين"

◄ "قطر"



◄ "سلطنة عمان"



مع دخول العالم في الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، شهدت دول الخليج ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات المؤكدة، وسط تحذيرات حكومية من عدم التقيد أو التهاون في اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، الأمر الذي دفع حكومات الخليج إلى فرض حزمة جديدة من قرارات الإغلاق الصارمة بهدف الحفاظ على سلامة المجتمعات الخليجية.وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" أبرز القرارات والتدابير التي أعلنتها الدول الخليجية مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، لا سيما بعد ظهور سلالة جديدة متحورة من الفيروس التاجي.أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، عن إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصًا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.وقررت المملكة، إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.كما أعلنت "داخلية السعودية" عن تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات الحكومية والوزارات.وأكدت المملكة، أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الخميس الموافق 4 فبراير 2021م.وفي الكويت، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجاریة اعتبارًا من الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر الیوم التالي باستثناء الصیدلیات ومنافذ التسوق للأغذیة والمستلزمات والتموینیة اعتبارًا من الأحد المقبل.وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس وزراء الكويت، أن المجلس قرر إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر الیوم التالي على أن یكتفى بالطلبات الخارجیة والتوصیل.وذكر أن القرارات شملت إیقاف العمل بالأنشطة التالیة وھي الأندیة الصحیة ومحلات العنایة الشخصیة (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحیة)، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء بوقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجیر القاعات والخیام والتجھیزات الغذائیة وغیرھا اضافة إلى قرار آخر بمنع كافة التجمعات بما فیھا تجمعات الاحتفالات بالأعیاد الوطنیة.وأوضح أن مجلس الوزراء قرر دعوة الاتحادات الریاضیة لوقف النشاط الریاضي والمباریات الودیة، كما قرر تكلیف الجھات المعنیة كلا في مجال اختصاصه بتنفیذ ما جاء بالقرار ویعمل بھا اعتبارًا من یوم الأحد 7 فبرایر الجاري لمدة شھر قابلة للتمدید.وقال إن مجلس الوزراء قرر منع دخول البلاد لغیر الكویتیین اعتبارًا من یوم الأحد الموافق 7 فبرایر المقبل ولمدة أسبوعین، فیما عدا أقارب الكویتیین من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة).يأتي ذلك فيما قررت مملكة البحرين، حظر إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية دون موافقة مسبقة من وزارة الشباب والرياضة بالحكومة البحرينية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والقرارات الأخرى المتعلقة بانتشار الفيروس لمدة شهرين إضافيين.وأصدر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وبموجب القرار الأخير، يُحظَر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية بالمملكة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة، على أن تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية تُنظمها أي من المؤسسات أو الشركات أو الأندية أو اتحادات اللعبات الرياضية أو اللجنة الأوليمبية البحرينية أو اللجنة البارالمبية البحرينية الرياضية أو أي من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المُبينة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.وتتولى إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة البحرينية - دون غيرها - تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية من أي من الجهات المبينة بالمادة السابقة، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه.وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، إعادة فرض بعض القيود الاحترازية جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).وتضمنت هذه الاجراءات، عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخصًا في الأماكن المفتوحة.كما قرر مجلس الوزراء القطري، إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على (15) شخصًا.وقرر المجلس إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة، والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%.كما تقرر الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.وبشأن تخفيض الطاقة الاستيعابية، فقد تقرر عدم تواجد أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصًا في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس.كما تقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى (30%) وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى 50%.وقرر مجلس الوزراء خفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (50%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى 30%.من جانبها، أعلنت سلطنة عمان، تمديد إغلاق المنافذ البرية للبلاد، في إطار جهود السلطنة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بعد ظهور سلالة جديدة متحورة للفيروس المستجد.وقررت اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 8 فبراير المقبل.وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، إن قرار إغلاق مطارات السلطنة قيد الدراسة والنقاش من قِبل اللجنة الفنية لمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله ألا تضطر اللجنة إلى إعادة إغلاق مطارات السلطنة للرحلات الدولية، نظرًا لما ينتج عنه من أضرار اجتماعية واقتصادية.وفيما يخص قرارات الإغلاق أو الحظر المحتمل، أوضح "السعيدي" في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي، أن اللجنة العليا تأمل أن تكون هذه الخطوات "آخر العلاجات"، مضيفًا: "حتى لا نصل إلى هذا الأمر يجب حماية أنفسنا ومجتمعنا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية".